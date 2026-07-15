Fino alla prima settimana di agosto è attiva l’Estate Ragazzi, per bambini delle scuole Primaria e Secondaria. Un programma intenso di attività ludiche e sportive per far dialogare e interagire i ragazzi con giornate, spazi e fasce d’età dedicate.

Il servizio di animazione estiva rivolti ai minori, riscuote ogni anno sempre più adesioni, che quest’anno sono aumentate del doppio rispetto alla stagione scorsa, è organizzato dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sociale Zerocento.

Ci sarà la ludoteca presso l’ex scuola elementare dove sperimentare e divertirsi con giochi e animazioni. Presso gli impianti sportivi di Seneghe invece gli appuntamenti di Gioco Sport, con opportunità di fare ginnastica e altre attività sportive. Quindi lo Spiaggia Day presso la marina di Torre Grande, per un contatto diretto con il mare e la sua salubrità. Un’estate all’insegna del gioco, dello sport, della socializzazione e del divertimento con «l’obiettivo di offrire ai più giovani occasioni di crescita, amicizia e condivisione in un ambiente educativo e sicuro», spiega il sindaco Albina Mereu.

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