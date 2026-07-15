Pula, 700 partecipanti alla Fun Run: raccolti 7mila euro per la beneficenza

Sport, solidarietà e partecipazione hanno caratterizzato l'edizione 2026 della Pula Fun Run, che ha richiamato 700 iscritti tra corridori e camminatori di tutte le età, dai bambini di sei anni agli over 80.

L'iniziativa ha permesso di raccogliere 7mila euro da destinare in beneficenza, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più partecipati dell'estate pulese, capace di coniugare attività sportiva e impegno sociale.

Grande anche il riscontro sui social, dove l'evento ha totalizzato oltre 220mila visualizzazioni su Instagram e 38mila interazioni, contribuendo a promuovere l'immagine della manifestazione ben oltre i confini del territorio.

Al termine della giornata, l'assessora allo Sport Elisabetta Loi e il consigliere Salvatore Di Caro hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando sponsor, partner, volontari e staff organizzativo per il contributo offerto alla riuscita dell'evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai partecipanti, protagonisti della manifestazione con il loro entusiasmo e la loro presenza. «Ancora una volta – sottolineano gli organizzatori – Pula ha dimostrato che, quando una comunità si unisce per una buona causa, è possibile raggiungere risultati importanti».

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