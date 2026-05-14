Cagliari, 270mila euro per i lavori all’oratorio di San SebastianoIl Comune interverrà per la manutenzione degli impianti sportivi
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Molto atteso dai residenti e oggetto di diversi incontri tra l'amministrazione comunali e il comitato di quartiere San Sebastiano, che riunisce abitanti del Cep, di Fonsarda e della zona di Sant'Alenixedda, si avvicina l'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spazi dell'oratorio della parrocchia di San Sebastiano.
Il progetto è finanziato con 270.000 euro, fondi stanziati dalla Regione. Il Comune provvederà invece, con risorse proprie, alla manutenzione degli impianti sportivi adiacenti.
(Unioneonline)