cagliari
14 maggio 2026 alle 11:13aggiornato il 14 maggio 2026 alle 12:30
Pirri, anziana investita in via Santa Maria Chiara: ricoverata in codice rossoGrave incidente questa mattina, per i rilievi è intervenuta la polizia locale
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Grave incidente questa mattina a Cagliari, nella municipalità di Pirri.
Una donna di 81 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava in via Santa Maria Chiara ed è stata portata in ambulanza al Brotzu in codice rosso.
A quanto si apprende, la donna non sarebbe in pericolo di vita: il codice rosso è stato assegnato più che altro per dinamica.
Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi.
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