Grave incidente questa mattina a Cagliari, nella municipalità di Pirri.

Una donna di 81 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava in via Santa Maria Chiara ed è stata portata in ambulanza al Brotzu in codice rosso.

A quanto si apprende, la donna non sarebbe in pericolo di vita: il codice rosso è stato assegnato più che altro per dinamica.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi.

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