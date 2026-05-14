Si è conclusa oggi la prima fase dei lavori nel Pronto Soccorso del Duilio Casula, che ha interessato la shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie.

Inizia ora la seconda fase, con lavori previsti nella zona antistante la sala gessi, sino alla prima metà giugno. Seguiranno la terza e quarta fase che si concluderà nella prima metà di agosto.

«Nonostante i lavori in corso - dice il direttore generale dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra - il Pronto soccorso del Policlinico mediamente ha assistito lo stesso numero di pazienti delle settimane precedenti l’inizio delle opere di ristrutturazione. Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro di tutti i nostri operatori, medici, infermieri, oss e tecnici».

«La direzione aziendale – prosegue - è molto grata al suoi dipendenti che hanno lavorato e continuano a lavorare in condizioni complesse per garantire a tutti assistenza e cure ad alti livelli. Un sentito ringraziamento anche all’Ufficio Tecnico e agli operai che stanno continuando nell’opera di ristrutturazione del Pronto soccorso».

(Unioneonline/A.D)

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