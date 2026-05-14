Molentargius, discarica di rifiuti nel parco: «Servono bonifiche immediate»Fratelli d’Italia denuncia il degrado in alcune aree
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Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Quartu Sant’Elena denuncia il grave stato di degrado presente in alcune aree del Parco di Molentargius, patrimonio ambientale e naturalistico di valore straordinario per l’intero territorio metropolitano.
«In diverse zone si registra infatti la presenza di rifiuti abbandonati, materiali ingombranti, detriti ed elettrodomestici lasciati nell’incuria più totale, in un contesto che dovrebbe invece essere preservato e valorizzato».
«Una situazione non più tollerabile – scrivono in una nota -, che rappresenta un danno ambientale, un potenziale rischio igienico-sanitario e un’immagine indecorosa per cittadini, visitatori e turisti. Episodi di questo tipo continuano purtroppo a ripetersi nel tempo, alimentando un senso di abbandono che non può essere ignorato».
Fratelli d’Italia chiede interventi urgenti di bonifica e pulizia delle aree interessate, insieme a un rafforzamento dei controlli attraverso sistemi di videosorveglianza e un monitoraggio più costante del territorio.
(Unioneonlin/A.D)