Il maltempo continua a stringere la Sardegna in una morsa senza tregua. La Protezione civile regionale ha infatti prolungato l’allerta meteo fino a domani, mercoledì 29 gennaio 2026, alla luce del perdurare delle condizioni di instabilità che stanno interessando l’Isola.

Il bollettino, in vigore dalle 14 di oggi e valido fino alle 23.59 di domani, segnala diverse situazioni di criticità legate al rischio idraulico e idrogeologico, con livelli di allerta diversi a seconda delle aree.

In particolare, è stata diramata un’allerta gialla, con criticità ordinaria, per rischio idraulico e idrogeologico nei territori dell’Iglesiente e del Campidano. Sale invece il livello di attenzione in alcune zone del centro-nord dell’Isola, dove nelle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro è stato assegnato un codice arancione per rischio idrogeologico, accompagnato da un’allerta gialla per il rischio idraulico.

Resta infine un’allerta gialla per rischio idraulico anche nelle aree di Flumendosa Flumineddu e Gallura, dove si invitano cittadini e amministrazioni a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione.

