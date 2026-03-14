Temporale e fulmini sulla Sardegna meridionale, attesa (poca) neve sul GennargentuResta in vigore l’allerta gialla, valida anche per la giornata di domenica
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Un forte temporale si è abbattuto sui settori meridionali della Sardegna, con precipitazioni intense anche su Cagliari.
La perturbazione è accompagnata da un’intensa attività elettrica che ha risalito il mare di Sardegna: numerose le fulminazioni nell’area sud-occidentale, come riportato sulle mappe di Blitzortung.
Stando alle previsioni del centro meteo dell’Arpas nella notte non è escluso il ripresentarsi della neve, in quantità modeste, sui rilievi del Gennargentu, oltre quota 1200 metri.
Per domani le previsioni parlano di «cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni dalla seconda parte della giornata».
Resta in vigore l’allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale.
(Unioneonline/E.Fr.)