La Sardegna si conferma una delle mete Lgbtq+ più amate d’Europa. A confermarlo i dati pubblicati da Attitude Magazine, la più autorevole rivista Lgbtq+ del Regno Unito, sulla base delle previsioni (outlook) sui viaggi estivi fornite da Expedia, piattaforma leader nel settore dei viaggi.

L’interesse per l’Isola con riferimento ai viaggi inclusivi cresce, in particolare, del 90% rispetto all’anno precedente, un dato che colloca la Sardegna tra le destinazioni emergenti più apprezzate dai viaggiatori Lgbtq+ britannici, accanto a Madeira e Zurigo. Un riconoscimento importante per il territorio, frutto del lavoro portato avanti negli ultimi cinque anni dall’associazione Baa Bà APS, promotrice del progetto Sardinia Friendly, nato con l’obiettivo di sviluppare un’offerta turistica inclusiva, sicura e accogliente.

I DATI – L’indagine di Expedia, basata su oltre 1.000 interviste a viaggiatori Lgbtq+ nel Regno Unito e milioni di dati della piattaforma, evidenzia l’evoluzione di questo tipo di comparto turistico: i viaggiatori Lgbtq+ fanno in media almeno 3 viaggi l’anno, con una spesa media di 3.200 sterline. I gallesi sono in testa con una media di 3.990 sterline, seguiti dai londinesi (3.665 sterline).

Quasi la metà sceglie hotel a 4 stelle, e ben due terzi optano per vacanze al mare, un elemento che premia la Sardegna per le sue spiagge incontaminate e il suo clima.

La sicurezza è inoltre un fattore chiave nella scelta della meta per il 43% della comunità Lgbtq+, insieme al passaparola tra amici (fondamentale per il 50%).

Le esperienze gastronomiche sono centrali: il 46% cerca ristoranti e bar di qualità, il 36% desidera attrazioni culturali, mentre lo shopping (31%) supera lo sport (solo il 10%).

Le vacanze di coppia rappresentano oltre la metà dei casi (54%), ma sono in crescita anche i viaggi con la “famiglia scelta” e con i genitori.

GLI EVENTI – Anche il successo del recente torneo internazionale di tennis Lgbtq+ “Sardinia Flamingo Open”, con 70 atleti da 20 Paesi, ha rafforzato ulteriormente il posizionamento dell’isola come destinazione aperta, sportiva e cosmopolita.

Per il 2025 si stimano oltre 70.000 presenze Lgbtq+ sull’Isola, con un impatto economico previsto superiore agli 80 milioni di euro.

Sardinia Friendly annuncia inoltre un ricco calendario di eventi, tra cui: Sardegna Bear Weekend – 24-27 luglio, Cagliari; LesBikers – motoraduno lesbico – 28-30 agosto, Ogliastra; LesBeach – 28-31 agosto, Cagliari; Rainbook Festival, festival letterario LGBTQ+ – Cagliari, Sassari e altri centri; Sardegna Pride, organizzato dal Coordinamento Sardegna Pride.

