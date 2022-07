Non c’è riposo per le squadre anti-incendio della Sardegna, chiamate a intervenire anche nella giornata di venerdì 29 luglio per domare 18 roghi divampati in poche ore in altrettante località dell’Isola.

In quattro zone, vista l’entità delle fiamme, sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei.

I fronti più impegnativi, che hanno visto l’intervento congiunto degli uomini della Forestale, assieme a Vigili del fuoco e volontari, via terra e degli elicotteri dal cielo, sono stati quelli nei territori di Pattada, Escolca, Sestu e Assemini.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata