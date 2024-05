Tre nuove delibere adottate dalla giunta regionale guidata da Alessandra Todde.

Il primo provvedimento è stato adottato su proposta dell’assessora agli Affari generali Mariaelena Motzo, e consiste – spiega una nota – in un «atto d’indirizzo della giunta riguardo le procedure che disciplinano il conferimento delle funzioni di direttore generale».

La seconda delibera riguarda una variazione di bilancio, proposta dall’assessore Giuseppe Meloni, che «consente l’iscrizione nei capitoli del bilancio regionale delle risorse necessarie per il pagamento ai dipendenti dell’indennità di amministrazione e forestale, specificatamente prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Amministrazione regionale, degli enti, degli istituti, delle aziende e delle agenzie regionali».

«Tale indennità – viene spiegato - sino ad ora non era stata ancora erogata, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo, dando così il via libera alla Giunta per la piena esecutività della norma».

Il terzo provvedimento, adottato su proposta dell’assessore Francesco Spanedda, «consente la riapertura dei termini per la presentazione, da parte dei Comuni degli adempimenti per la richiesta dei contributi di funzionamento a favore delle Compagnie barracellari».

«Il nuovo termine – conclude la nota diffusa dall’amministrazione regionale – è fissato nel prossimo 31 maggio 2024 ed entro tale data potranno anche essere eventualmente integrate le istanze già presentate».

(Unioneonline)

