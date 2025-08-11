Feraxi, fusto in acqua: interdetto un tratto di mareIl contenitore metallico, viene chiarito in una nota, rappresenta un pericolo isolato per bagnanti e imbarcazioni
Fusto in ferro semisommerso nelle acque di Feraxi, a Muravera: la Capitaneria di porto di Arbatax ha interdetto un tratto di mare e di demanio marittimo di 20 metri.
Il fusto è stato avvistato, appunto, lungo la spiaggia di Feraxi spiaggiato e in parte sommerso. L’ordinanza, firmata dal Tenente di Vascello Mattia Caniglia, è stata emessa per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
Il contenitore metallico, viene chiarito in una nota, rappresenta un pericolo isolato per bagnanti e imbarcazioni.
L’area interessata, per un raggio di venti metri attorno al punto segnalato, è vietata a qualsiasi attività di fruizione del mare e al traffico marittimo fino alla rimozione dell’oggetto o al cessato pericolo.
La Capitaneria di porto di Arbatax raccomanda la massima prudenza anche nelle zone adiacenti, poiché il fusto potrebbe spostarsi a causa di correnti o mareggiate.