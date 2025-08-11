San Vito, sagra del pesce da record: serviti 745 chili di frittura mistaAlla fine gli ultimi turisti hanno rischiato di restare senza cena
Alla fine gli ultimi turisti hanno rischiato di restare senza cena. Perché ieri sera a San Vito la quinta edizione della sagra del pesce ha polverizzato i record degli anni precedenti: in poche ore sono infatti stati serviti 745 chili di frittura mista tra gamberetti, totani, calamari e polpi.
E poi fregula ai frutti di mare, dolci sardi fatti in casa (in particolare torta alla sapa), acqua e vino.
«Non ci aspettavamo – spiega Angel Padiglia, mister della squadra del San Vito Calcio e assieme, appunto, alla società sportiva, uno degli organizzatori – una marea così imponente di gente anche perché a Villaputzu, in contemporanea, c’era il festival delle launeddas. Siamo davvero soddisfatti, la sagra è stata fatta anche per cercare di raccogliere dei fondi da destinare alla società di calcio che dovrà affrontare il campionato di Prima Categoria».
Padiglia aggiunge che «la vera soddisfazione è aver ricevuto gli apprezzamenti da parte dei tantissimi turisti che hanno assaggiato la fregula e il pesce locale».