il caso
11 agosto 2025 alle 12:29
Settimo San Pietro, gatto ferito a un occhio con una fucilata a palliniL’animale ha perso la vista, sull’episodio indagano i carabinieri
Un gatto è stato ferito a un occhio con un colpo di fucile a pallini. È successo in una strada di Settimo San Pietro.
Il gatto è stato portato subito in clinica veterinaria dal proprietario. L'animale ha perso la vista.
Il caso è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Sinnai che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell'episodio, avvenuto in pieno giorno.
Alcune persone sono state già sentite dalle forze dell'ordine.
