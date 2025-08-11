Una nuova finestra temporale per l’iscrizione al laboratorio ‘AI Generativa’, promosso dal Comune di Quartu in collaborazione con la "C22 Consulting". Un’occasione per tanti giovani quartesi interessati ad entrare a contatto con il mondo dell’intelligenza artificiale e anticipare la concorrenza acquisendo le competenze necessarie per sfruttarne il potenziale.

Il corso si rivolge ai residenti a Quartu con età compresa tra i 18 e i 30 anni, diplomandi o diplomati disoccupati ai sensi della normativa vigente. La disponibilità di qualche ulteriore posto ha determinato una proroga della scadenza al prossimo 31 agosto. La candidatura, completa di tutta la documentazione accessoria - autocertificazione di residenza, stato di disoccupazione, documento di identità e curriculum vitae – deve essere inviata alla mail candidaturelabai@c22.consulting.

Il percorso per entrare nel mondo dell’AI Generativa avrà poi inizio a settembre e durerà 3 mesi, con lezioni in presenza, nella sede messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, e qualche collegamento on line. Permetterà di scoprire come utilizzarla per creare contenuti digitali e come comunicare in modo efficace per valorizzare il proprio territorio, in particolare riguardo la cultura e gli eventi locali. Permetterà quindi di acquisire competenze reali e spendibili e di entrare a contatto con esperti del settore del calibro di Fabrizio Vagliasindi, esperto di comunicazione e docente presso l’Università Iulm di Milano.

L’obiettivo del Comune di Quartu è quello di aprire una strada ai giovani, offrendo loro la possibilità di conoscere il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa e saper maneggiare tools ormai indispensabili, formandosi realmente e guardando quindi con consapevolezza e fiducia al mondo del lavoro.

