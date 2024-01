È stato programmato per il 24 gennaio, mercoledì, il nuovo test IT-alert sul territorio sardo. Il sistema di allarme pubblico nazionale invierà un messaggio per avvisare di un incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto alla direttiva Seveso, ossia quella che riguarda i roghi con il coinvolgimento di sostanze pericolose.

In particolare, tra le 12 e le 13, suoneranno i telefoni cellulari che si troveranno nel raggio di 2 chilometri dallo stabilimento Fiamma 2000 S.p.a. in territorio di Serramanna.

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile dell’area suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle altre notifiche, e visualizzeranno un messaggio contenente il seguente testo: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Come per i precedenti test, sul sito di IT-alert sarà possibile poi compilare un questionario, al fine di implementare il sistema. Chi, pur trovandosi nell’area interessata, non dovesse ricevere la notifica, potrà segnalare la mancata ricezione.

