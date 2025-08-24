salute
24 agosto 2025 alle 07:23aggiornato il 24 agosto 2025 alle 07:25
Vaccini, nell’Isola la copertura nella fascia 0-16 anni sotto il 92%La Sardegna non brilla nonostante l’obbligo. La Lega intanto chiede di rendere le somministrazioni facoltative
La Sardegna non figura nel gruppo delle dieci regioni italiane dove la copertura contro le malattie infettive tra 0 e 16 anni supera il 95%.
Nell’Isola non si raggiunge infatti il 92%. I partiti sardi pronti a blindare la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale, mentre la Lega –unica forza politica – chiede di rendere facoltative le somministrazioni.
