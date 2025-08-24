La Sardegna non figura nel gruppo delle dieci regioni italiane dove la copertura contro le malattie infettive tra 0 e 16 anni supera il 95%.

Nell’Isola non si raggiunge infatti il 92%. I partiti sardi pronti a blindare la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale, mentre la Lega –unica forza politica – chiede di rendere facoltative le somministrazioni. 

