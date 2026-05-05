Due settimane in più per la pesca del riccio in Sardegna. Se nel recente passato era arrivato il blocco totale per la raccolta, a causa della sempre crescente scarsità di esemplari nelle acque dell’Isola, nel 2026 arriva la decisione dell’assessorato all’Agricoltura che proroga la durata della stagione.

Il calendario originario prevedeva le attività dei pescatori professionisti fino allo scorso 2 maggio: da quella data i ricci sarebbero dovuti sparire dai piatti dell’Isola. Ma le condizioni meteorologiche di quest’anno hanno ridotto le giornate di uscita, colpendo duramente gli operatori del settore.

L’assessore all’Agricoltura Francesco Agus ha accolto l’appello delle «principali associazioni di categoria», che «hanno chiesto una proroga della pesca del riccio di mare sino a sabato 16 maggio in considerazione del fatto che nel corso del 2026 le giornate effettive di pesca sono state drasticamente ridotte a causa delle avverse condizioni meteomarine, del ciclone Harry e di un inverno particolarmente rigido, che hanno reso la stagione particolarmente difficoltosa».

(Unioneonline)

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