Arzachena, estate con l’incognita parcheggi: il Comune cerca di evitare il caosDelibera della Giunta comunale per un affidamento «ponte»
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Arzachena corre ai ripari per evitare il caos parcheggi in vista dell’estate. La Giunta comunale opta per una soluzione tampone in particolare per le spiagge.
Il punto della questione sono i parcheggi lungo il litorale per questa stagione balneare 2026 peraltro già iniziata. Un ricorso al Tar sta rallentando l’affidamento del servizio di gestione della sosta entro giugno. E lasciare senza gestione i parcheggi lungo gli 88 chilometri di costa potrebbe essere un rischio: traffico fuori controllo, parcheggi selvaggi e difficoltà di accesso alle spiagge proprio nei mesi di maggiore afflusso turistico.
Da qui la scelta dell’amministrazione: avviare l’iter per un possibile affidamento “in house”, replicando il modello già adottato nel 2025 con la partecipata Geseco. La delibera di Giunta appena assunta tende ad accelerare i tempi burocratici incaricando gli uffici di predisporre le valutazioni tecniche e tutti gli atti necessari.