L'amore oltre l'età, un sentimento fortissimo che spazza via stereotipi regalando una storia semplice e di rara bellezza. E che fa commuovere chi guarda e chi ascolta.

A Terralba pochi giorni fa ha detto sì una coppia di due innamorati non proprio giovanissimi. Lo sposo, elegantissimo con un abito blu, è Gesuino Soru, 85 anni, quasi 86. Lei, classe 1953, con indosso un vestito di seta celeste e tacchi abbinati, radiosa dalla felicità, è Maria Assunta Manca. La promessa davanti a Dio circondati da parenti e amici. E poi una grande festa in un locale della zona. Tra coretti che chiedevano il bacio e tanti applausi per gli sposi.

La festa (Foto Sara Pinna)

Gesuino e Maria Assunta, entrambi vedovi da tempo, stanno insieme da 13 anni. In realtà, però, essendo entrambi di Terralba, si conoscevano da sempre. Lui per una vita ha fatto l'autista per diverse aziende dell'isola, girando tutta l'Europa. Lei, invece, ha lavorato come commessa in vari supermercati della zona.

«Mi ricordo ancora quando, tanti anni fa, incontravo Gesuino alla Fata, dove allora lavorava», racconta Maria Assunta dopo il sì, «Mi recavo spesso da lui perché mi serviva il biglietto del pullman per mio figlio Marco, che all'epoca era uno studente. Che sia chiaro: ho sempre pensato che fosse un bell'uomo». Il corteggiamento vero e proprio, però, inizia quando i due si incontrano per caso in una scuola di ballo ad Arborea: «Ho sentito le farfalle nello stomaco da subito, durante il primo ballo», racconta lei con gli occhi lucidi. Poi sono arrivate le prime passeggiate, rigorosamente in auto: «Per non farci vedere», racconta ancora lei, «mi vergognavo come una bambina, anche se non stavo facendo nulla di male. Mi ha corteggiato per un anno, un vero uomo d'altri tempi. Con eleganza, garbo ed educazione. Poi, alla fine, si è trasferito a casa mia. Del resto, ero sola e lo era anche lui. E ora siamo qui, con la fede al dito. Perché si può dire sì anche alla nostra età».

Gli sposi (Foto Sara Pinna)

Gesuino, che da una vita fa anche il sacrestano nella chiesa di San Pietro Apostolo (è lui che apre la chiesa ogni mattina), è invece di poche parole quando racconta l'amore per la sua donna, complice l'emozione: «L'avrei sposata subito, appena è finito il primo ballo» racconta, guardando quella che ormai è diventata sua moglie - non ho avuto dubbi, ho detto subito: eccola, è lei la donna che mi accompagnerà per il resto della mia vita. Era bellissima, lo è ancora oggi». Per stare bene hanno un segreto che svelano: «Quando litighiamo facciamo subito pace, le discussioni fanno male. Bisogna stare sereni, soprattutto alla nostra età».

Prima di convolare a nozze, però, c'è stata una richiesta: è stato Marco Pani, figlio di Maria Assunta, a convincere la madre che forse era arrivato il momento di sposarsi con Gesuino. «Alcuni mesi fa mio figlio mi ha comunicato che si sarebbe sposato in Comune il 2 maggio, con Alessandra», racconta Maria Assunta Manca, «Poi, però, mi ha comunicato che avrebbe avuto il piacere di festeggiare con me, dopo aver sposato in chiesa Gesuino però. È stato un colpo al cuore, non ho potuto dire di no». All'altare, Maria Assunta è stata accompagnata dal figlio Marco, che si è sposato due ore dopo in Municipio. Gesuino, invece, era accompagnato dalle figlie Loredana e Michela. Lacrime e forti emozioni per tutti. Un giorno che a Terralba si ricorderanno in tanti. E a chi ormai ha una certa età e non ha il coraggio di sposarsi, la coppia dice: «Non c'è un'età giusta, l'amore è la cosa più bella che possa esistere. Sempre».

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