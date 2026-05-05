nella notte
05 maggio 2026 alle 08:57
Siniscola, attentato a La Caletta: locale distrutto dal fuocoGli incendiari colpiscono il Malibù, in pieno centro
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Incendiari in azione stanotte in pieno centro a La Caletta di Siniscola.
Ignoti hanno dato alle fiamme il Malibù, locale situato in via Sauro, nel cuore della borgata marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine.
Immediata la reazione di sdegno e condanna da parte del sindaco Gian Luigi Farris, che esprime solidarietà ai titolari del locale, vittime del blitz incendiario
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