Incendiari in azione stanotte in pieno centro a La Caletta di Siniscola.

Ignoti hanno dato alle fiamme il Malibù, locale situato in via Sauro, nel cuore della borgata marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine.

Immediata la reazione di sdegno e condanna da parte del sindaco Gian Luigi Farris, che esprime solidarietà ai titolari del locale, vittime del blitz incendiario

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