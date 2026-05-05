Oltre due mesi di guerra, aumenta tutto: per i sardi stangata da 40 milioniConflitto in Iran, terremoto senza precedenti per l’economia. E si fa sempre più concreto il rischio che i prossimi mesi siano ancora più duri
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In poco più di 60 giorni di conflitto tra Iran e Usa, l’economia ha subito un terremoto con pochi precedenti e, come spesso accade, il ristretto mercato della Sardegna ha accusato i colpi peggiori sostenendo spese aggiuntive per circa 40 milioni di euro tra bollette, pieni di carburante, trasporti aerei e marittimi e mutui.
Ma non è tutto, perché se l’aumento dei prezzi a marzo e aprile ha ridotto sensibilmente il potere di acquisto dei lavoratori, si fa sempre più concreto il rischio che i prossimi mesi possano essere ancora più duri.
Viaggio al supermercato
Le conseguenze dirette? Basta farsi un giro nei supermercati. I gesti nelle corsie sembrano sempre gli stessi. I clienti si fermano davanti agli scaffali, guardano i prezzi, confrontano i prodotti e decidono se aggiungerli al carrello. Ma qualcosa è cambiato: si guarda il prezzo prima ancora del prodotto, che spesso torna al suo posto, lasciando i carrelli più vuoti.
Fare la spesa non è più automatico, ma una scelta continua tra quello che serve e quello che ci si può permettere.
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