Torna in libertà Gabriella Murgia, l’ex assessora regionale all’Agricoltura arrestata il 27 settembre dell’anno scorso nell’ambito dell’inchiesta Monte Nuovo della Dda di Cagliari, che ha disarticolato una presunta associazione criminale della quale facevano parte colletti bianchi e esponenti della criminalità del Nuorese.

Murgia, difesa dagli avvocati Enrico Meloni e Carlo Figus, in prima battuta era stata portata in cella a Uta. A ottobre era stata scarcerata, ma erano stati disposti gli arresti domiciliari.

Oggi è stata decisa la revoca di tutte le misure cautelari nei suoi confronti.

Ancora ai domiciliari a Tula invece un altro presunto componente del sodalizio, Tomaso Cocco, primario del reparto di Terapia del dolore dell’ospedale Binaghi (poi trasferito al Marino poco prima dell’esplosione dell’indagine). Il medico è tornato in Sardegna dopo un lungo periodo di detenzione in un carcere di massima sicurezza in Sicilia.

© Riproduzione riservata