Martedì con 18 incendi sul territorio regionale della Sardegna. Di questi, 4 hanno reso necessario l'intervento degli elicotteri: sono avvenuti nei comuni di Torpè, Silanus, Ittiri e Olzai.

Il primo in ordine di tempo è quello nelle campagne di Torpè, località M. Pedrialvu. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale elitrasportato proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 14.30, mentre era già in corso il successivo intervento nelle campagne di Silanus, in località Su Furrighesu. Nella circostanza, il personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base di Pula ha completato le operazioni attorno alle 15.

Il successivo incendio, sempre nelle campagne, è divampato a Ittiri in località Fenugeda. A spegnerlo il personale della locale stazione forestale e quello a bordo di un elicottero proveniente di nuovo dalla base di Villasalto. Sono intervenute anche le pattuglie delle stazioni di Sassari e di Alghero, i barracelli di Sorso, una squadra di Forestas del cantiere di Sassari Lu Traineddu a cui si sono aggiunte altre due squadre, una di Alghero (Prigionette) e una di Sorso. Le operazioni di spegnimento sono terminate poco prima delle 17.

Nelle campagne di Olzai, località Erchiles, a intervenire è stato il personale della stazione di Gavoi, a cui si sono aggiunte le pattuglie provenienti da Sorgono, Bolotana e Neoneli e dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Pula. Sono stati effettuati 23 lanci, con le operazioni concluse attorno alle 18.15.

