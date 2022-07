La Sardegna continua a bruciare e oggi sono stati 14 gli incendi in tutta l’Isola, in 5 località sono intervenuti anche i mezzi aerei del Corpo forestale.

Ad Arzana, in località Bau e s’Abba, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villagrande, con l'elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo.

Sono intervenute 3 squadre di Forestas provenienti dai cantieri di Villagrande e Baunei e i Vigili del fuoco di Tortolì.

Il rogo ha percorso una superficie di circa 2.000 mq di macchia e colture agricole.

A Oristano fiamme a Campu Longu, con spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, con l’elicottero decollato dalla base del CFVA di Fenosu, e il gruppo GAUF (Gruppo analisi Uso Fuoco) di Oristano.

Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Massama – Capu Longu e i Vigili del Fuoco di Oristano.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 1.000 mq di rimboschimento di conifere.

A Bonorva l’emergenza ha fatto scattare l’evacuazione di diverse abitazioni, alcune delle quali hanno riportato lievi danni. Tutti gli abitanti sono rientrati nel pomeriggio. Le fiamme si sono sviluppate in località Nuraghe ‘E Paza. L’incendio è stato dichiarato d’interfaccia urbano-rurale. Allo spegnimento ha partecipato il personale delle Stazioni Forestali di Bonorva e Thiesi col personale elitrasportato e gli elicotteri regionali provenienti dalla basi CFVA di Bosa, Anela e Farcana, oltre al Superpuma proveniente dalla base di Fenosu e al personale GAUF di Sassari. Si è reso necessario anche l’intervento di un Canadair proveniente da Olbia.

Sul posto le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Giave e Bonorva, i barracelli di Bonorva, i volontari di Bono, Anela e Ottana oltre ai Vigili del Fuoco di Sassari.

Sono in corso le indagini da parte del Corpo forestale per risalire ai responsabili dell’incendio di probabile matrice dolosa. In cenere circa 7 ettari di pascolo alberato.

A Nurri, nella zona di Nuraghe Latt’e Pudda, incendio d’interfaccia urbano – rurale: allo spegnimento hanno preso parte il personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, gli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e San Cosimo, le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri Isili e Sadali, la squadra comunale di Nurri, i volontari di Isili e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 8 ettari di pascolo cespugliato e stoppie.

A San Gavino Monreale, in località Tuponiga, hanno operato il personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri con gli elicotteri provenienti dalle basi di Marganai e Fenosu.

Sul posto anche le squadre dell’Agenzia Forestas di Guspini, i volontari di San Gavino Monreale e Pabillonis e i Vigili del Fuoco di Sanluri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata