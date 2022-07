Fiamme e paura a Bonorva a causa di un incendio – l’ottavo in dieci giorni – che si è sviluppato in periferia e che ha raggiunto il centro abitato in zona Serras. Una quarantina di case sono state evacuate e il rogo ha minacciato una residenza per anziani.

Sul posto sono arrivati 4 elicotteri del Corpo forestale regionale e due Canadair decollati da Olbia. A terra hanno operato Vigili del fuoco, Corpo forestale, Compagnia barracellare e Protezione civile.

Sembra che siano stati trovati degli inneschi.

“Oggi è stata la giornata peggiore – il commento del sindaco Massimo D’Agostino – Si è rischiata davvero la tragedia. Grazie alla professionalità degli operatori ora la situazione è sotto controllo, ma siamo molto preoccupati. Questo è l'ottavo incendio in dieci giorni, tutti di piccole dimensioni, ma tutti dolosi e tutti partiti dalla stessa zona. Non sappiamo chi siano i piromani e perché lo facciano, ma il clima in paese sta diventando davvero pesante, e questo non può andare bene".

PERICOLO “ALTO” – Per la giornata di domani, la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino con pericolo incendi “alto” e che interesserà quasi tutto il territorio. Il livello di allerta è arancione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata