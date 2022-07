Sono numerosi gli incendi che solo in una mattina sono scoppiati in Sardegna: per lo spegnimento vengono utilizzate le squadra a terra del Corpo forestale e gli elicotteri.

A Maracalagonis, in località Cuccuru is Pollas, coordina le operazioni la pattuglia di Sinnai. Sul posto l’elicottero decollato da Villasalto.

A Galtellì, nella zona di Finutti, è intervenuto l’elicottero arrivato dalla base di Farcana. Coordina le operazioni il direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo forestale di Orosei.

Altro elicottero in azione a San Nicolò d’Arcidano per un incendio in località Serra Arena. Fiamme anche a Olbia, in zona P.Ta Su Quadreddu, con elicottero arrivato dalla base di Limbara.

A Serrenti, zona M.Cuccui, opera il corpo forestale con l’elicottero proveniente da Marganai.

