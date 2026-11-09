In centinaia al PalaPirastu per rendere omaggio a Tore SerraAlla camera ardente una folla commossa ha accolto il feretro del presidente della Federbasket regionale scomparso all’età di 71 anni
Proprio nel luogo che lo aveva consacrato come giocatore, Cagliari ha reso omaggio a Tore Serra, presidente della Federbasket regionale scomparso domenica a 71 anni. Circa duecento persone hanno accolto il feretro all’apertura della camera ardente, al PalaPirastu.
In prima fila i ragazzi del Basket Su Planu, la società che Serra aveva fondato e alla quale aveva dedicato una parte importante della propria vita. Con gli occhi gonfi di lacrime, lo hanno salutato facendo rimbalzare i palloni da basket: un omaggio semplice ma dal grande impatto emotivo.
Presenti numerosi protagonisti della pallacanestro isolana, dal presidente del Coni Sardegna Bruno Perra agli ex cestisti Marcello Ibba, Roberto Fioretto e Giuseppe Pirisi. Per il Comune di Cagliari sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta.
Non sono mancate le rappresentanze dell’Esperia Cagliari, con il consigliere d’amministrazione Luigi Zucca, e della Dinamo Sassari, due delle società delle quali Serra aveva vestito la maglia durante la sua lunga carriera.