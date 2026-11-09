Proprio nel luogo che lo aveva consacrato come giocatore, Cagliari ha reso omaggio a Tore Serra, presidente della Federbasket regionale scomparso domenica a 71 anni. Circa duecento persone hanno accolto il feretro all’apertura della camera ardente, al PalaPirastu.

In prima fila i ragazzi del Basket Su Planu, la società che Serra aveva fondato e alla quale aveva dedicato una parte importante della propria vita. Con gli occhi gonfi di lacrime, lo hanno salutato facendo rimbalzare i palloni da basket: un omaggio semplice ma dal grande impatto emotivo.

Presenti numerosi protagonisti della pallacanestro isolana, dal presidente del Coni Sardegna Bruno Perra agli ex cestisti Marcello Ibba, Roberto Fioretto e Giuseppe Pirisi. Per il Comune di Cagliari sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta.

Non sono mancate le rappresentanze dell’Esperia Cagliari, con il consigliere d’amministrazione Luigi Zucca, e della Dinamo Sassari, due delle società delle quali Serra aveva vestito la maglia durante la sua lunga carriera.

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