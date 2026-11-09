Entra nel cortile della Municipalità di Pirri per rubare i tubi in rame dei pluviali dalle grondaie. Un giovane di 26 anni, residente a Cagliari e con precedenti è stato scoperto e denunciato dalla polizia locale per furto e ricettazione.

A poche ore dal furto, l'uomo è stato trovato in possesso di alcuni pluviali in rame, dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza. Secondo quanto chiarisce la stessa Polizia locale, gli oggetti rinvenuti sono risultati, tuttavia, non essere quelli prelevati dall'edificio comunale. Durante il furto il presunto responsabile ha danneggiato una telecamera di sorveglianza e la facciata dell’edificio.

(Unioneonline/A.D.)

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