Le esercitazioni militari nei poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca possono continuare. È la decisione del Tar, che ha giudicato «predominante l’esigenza delle Forze armate di portare a compimento le esercitazioni in corso di svolgimento».

Il Tribunale ha pronunciato l’ordinanza in seguito a un bilanciamento di interessi con le problematiche di carattere ambientale. Secondo la valutazione effettuata, «pur evidenziandosi profili di criticità ambientali», così afferma l’Ispra, «Gli elementi raccolti in ambito Snpa non evidenziano, ad oggi, una situazione nella quale sia possibile individuare, come conseguenza dei fatti oggetto delle imputazioni, impatti sulle risorse naturali tali da integrare fattispecie di danno ambientale».

Respinta dunque l’istanza cautelare del Gruppo d’intervento giuridico (Grig), che aveva impugnato il decreto ministeriale che inaugurava un nuovo ciclo di esercitazioni, perché sprovvisto di una procedura di valutazione di incidenza ambientale (Vinca) conclusa positivamente.

