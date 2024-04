Il Birrificio Ichnusa dice no all'abbandono del vetro e dei rifiuti e scende in campo con la nuova campagna di sensibilizzazione “Il Nostro Impegno”. Da inaugurare prima dell’estate, promuove azioni di pulizia dell'Isola per la salvaguardia dell’ambiente insieme a Legambiente Sardegna.

Da maggio, i dipendenti del birrificio di Assemini si uniranno ai volontari dell’associazione ambientalista in giornate ecologiche che coinvolgeranno sette località della movida sarda: Cagliari, Alghero, Quartu Sant'Elena, Olbia, Oristano, Sassari e Villasimius.

L'iniziativa si basa sui dati e gli studi di AstraRicerche. I report svelano che due italiani su tre percepiscono le bottiglie in strada come una priorità grave e che a sporcare siano principalmente i giovani. Una persona su due – sempre stando ai numeri – crede che l'abbandono del vetro sia un fatto diffuso, una su quattro confessa di aver gettato almeno una bottiglia per terra nell'ultimo anno. Molta consapevolezza ma altrettanta superficialità. I sardi sentono di più il problema: il 68% raccoglie il vetro, contro una media nazionale del 62%. Inoltre, il 53% pensa che in estate, con l'arrivo dei turisti, il fenomeno si amplifichi.

«Siamo molto orgogliosi del nostro prodotto, proprio per questo non vogliamo vederlo contribuire al degrado della terra che amiamo – afferma Matteo Borrocci, direttore del birrificio Ichnusa –. Il messaggio della nuova campagna è chiaro: se tratti così la nostra birra preferiamo che tu non la beva affatto». Anche Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna, è fiera del progetto: «Il nostro obiettivo è comune a quello di Ichnusa, ovvero difendere e trasmettere al futuro una terra ancora bella e intatta».

Il percorso a tutela del territorio promosso da Ichnusa è iniziato nel 2018, coinvolgendo dipendenti del birrificio e le comunità locali. Dal 2021, è partita “ Il Nostro Orgoglio”, l'iniziativa che vuole far conoscere la bellezza della Sardegna attraverso la scoperta dei suoi luoghi più autentici. E sarà operativa da quest’estate. Due anni fa l'azienda ha annunciato un piano di investimenti da 73 milioni di euro, in modo da rinnovare l'impegno del birrificio per l'Isola e migliorare lo stabilimento di Assemini.

(Unioneonline/l.m.)

