L’estate oristanese si accende di cultura con il ritorno di “Notti d’estate al Museo”, l’iniziativa promossa dal Museo Diocesano Arborense in collaborazione con Leggendo Ancora Insieme. Per tutto il mese di agosto, il giardino del museo si trasformerà in un piccolo teatro a cielo aperto, dove libri, autori e lettori si incontrano sotto le stelle.

Il primo appuntamento è per domani 5 agosto, quando Silvia Dorascenzi guiderà il pubblico nel suo universo poetico con “Al cosmo domando”. A dialogare con lei ci sarà Giulia Pais, mentre le letture – affidate a Manuela Lucchesu – daranno voce alle parole del libro.

Mercoledì, sarà la volta di Alessandro De Roma, che presenterà “Il principe rosa”. Un romanzo delicato e coraggioso, che tocca temi attuali con profondità. A intervistarlo sarà Sabrina Sanna, in una serata che si preannuncia ricca di emozioni.

Tutti gli incontri iniziano alle 21 e sono a ingresso libero. E per chi vuole immergersi ancora di più nell’arte e nella storia, il museo rimarrà aperto fino alle 23, offrendo la possibilità di visitare le esposizioni permanenti e temporanee al costo di 5 euro.

© Riproduzione riservata