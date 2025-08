Non compare nelle guide ufficiali, eppure è diventata un piccolo punto di riferimento per chi percorre la lunga spiaggia della Cinta. Proprio all’imbocco dello stagno, protetta dalle dune e dalla macchia mediterranea, si erge la Madonnina della Cinta, una statua semplice della Vergine, in armonia perfetta con il paesaggio circostante.

Lì, tra il profumo del mare e il fruscio del vento sulle canne, si ripete un rito silenzioso. Attorno alla statua, conchiglie e pietre fanno da cornice: su di esse i visitatori scrivono nomi, date, pensieri, preghiere.

C’è chi lascia il proprio, quello del compagno o della compagna, di un figlio, una figlia o di un’amica. Un gesto intimo, che unisce la devozione religiosa alla voglia di imprimere un ricordo e suggellare un legame.

Un’usanza che ricorda altri luoghi-simbolo dell’amore: dal Ponte Milvio di Roma, dove i lucchetti ispirati al romanzo di Federico Moccia sono diventati icona romantica, alla casa di Giulietta a Verona, dove biglietti e dediche continuano a riempire il muro davanti alla statua shakespeariana.

Ma qui, in riva al mare di San Teodoro, il linguaggio è quello semplice e immediato della natura: conchiglie, sabbia e pietre diventano testimoni di sentimenti e promesse.

La Madonnina è lì da circa cinque anni, discreta eppure centrale: un piccolo altare all’aperto, che con il passare del tempo si è trasformato in un diario collettivo, dove le storie di chi passeggia sulla spiaggia si intrecciano in riva al mare.

© Riproduzione riservata