Le crisi industriali, il caro trasporti, il rilancio delle piccole e medie imprese: il ministro del Made in Italy Adolfo Urso arriva in Sardegna con una valigia piena di dossier.

Nell’agenda due giorni di incontri, tra Cagliari e Portovesme, insieme al candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu. In mattinata Urso ha fatto visita alla redazione del gruppo L’Unione Sarda e ha incontrato l’editore Sergio Zuncheddu.

Il ministro domani sarà a Macchiareddu per incontrare i dipendenti della Sanac, un’altra azienda in crisi per la quale prevede «una soluzione positiva», che si concretizzerà una volta risolta la questione del rilancio dell’Ilva, industria a cui la Sanac era legata da diversi accordi di produzione.

Grande attenzione anche al rincaro dei biglietti aerei: «Abbiamo attribuito ampi poteri istruttori e sanzionatori all’Antitrust, che vigilerà sull’andamento dei prezzi, in particolare quando verranno rilevate differenze anomale tra tariffe minime e massime di uno stesso volo».

