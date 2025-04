La Regione contro lo Stato davanti alla Corte Costituzionale. Stavolta il tema della discordia sono le autorizzazioni di Valutazione d’Impatto Ambientale (Via) rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), a partire dal 17 febbraio, per tre diversi impianti agrivoltaici che andrebbero ad insistere nei comuni di Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, Zerfaliu. La Giunta regionale ha deciso di sollevare il conflitto di attribuzioni.

Gli uffici romani, è stato scritto nei pareri, considerano inapplicabile la legge sarde sulle aree idonee.

La direzione generale Valutazione impatti ambientali del Ministero (come anticipato da L’Unione Sarda) ha emesso una valutazione positiva senza neppure verificare se il progetto di volta in volta in esame «ricadesse in un’area individuata come idonea dalle legge regionale 20/2024», escludendo aprioristicamente l’applicazione della legge votata dal Consiglio regionale, ritenendo «illegittima qualsiasi disposizione normativa di rango regionale».

Il Mase, secondo la Giunta Todde, «non solo ha quindi tenuto una condotta contraria alle potestà legislative attribuite dallo Statuto Speciale della Sardegna, in particolare nelle materie dell’urbanistica, dell’edilizia e della tutela del paesaggio (compresa dell’agricoltura e delle foreste), della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, ma ritiene illegittima qualsiasi disposizione in materia proveniente da qualsiasi regione italiana nell’individuare aree idonee o non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile».

La direzione generale Valutazioni Ambientali del Mase non sostiene che la legge regionale 20 non sia pertinente con la materia oggetto delle proprie valutazioni «ma ne esclude a priori l’applicabilità. Un organo dello Stato, quindi, non tiene conto del principio della separazione dei poteri, che sta alla base di ogni ordinamento democratico, disapplica una legge vigente e avoca a sé il potere che spetta a un organo di rango costituzionale – la Consulta, per l’appunto – anticipandone i potenziali effetti censori».

La presidente della Regione Alessandra Todde, di concerto con l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, ha dato mandato all’Avvocatura della Regione di promuovere il giudizio davanti alla Corte Costituzionale, per chiedere «che non spetti allo Stato disapplicare le leggi regionale, né valutarne la legittimità costituzionale e perché venga ribadito che spetti alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica, compreso il diritto di tutela paesistico ambientale, la potestà normativa in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, oltre che edilizia, in materia di agricoltura e foreste, con conseguente tutela, come previsto dell’articolo 3 dello Statuto».

La Regione chiede inoltre «che le sia riconosciuta la facoltà di regolare la definizione delle aree idonee alla produzione all’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (..) e quindi di annullare i provvedimenti del Mase che hanno approvato gli impianti».

