Secondo tradizione, il nuovo anno si apre con un omaggio dell'Unione Sarda ai suoi lettori.

Domani, 2 gennaio, in edicola con il giornale, ci sarà il calendario 2024, formato classico, da appendere in ufficio, in cucina o nell'ambiente che più ci piace. Comodo anche per annotare gli appuntamenti, il calendario indica i santi del giorno e gli orari in cui il sole sorge e tramonta.

Il calendario sarà in omaggio con L'Unione Sarda in tutte le edicole della Sardegna.

© Riproduzione riservata