Un progetto che guarda al futuro, alla mobilità sostenibile e al turismo lento. A Oristano iniziano ufficialmente i lavori per la realizzazione della Ciclovia della Sardegna, una delle opere più ambiziose dell’Isola, pensata per unire Nord e Sud con un percorso ciclabile immerso nella natura e nella storia. Il tratto oristanese – parte del Lotto 3 finanziato con fondi del Pnrr – collegherà la città al panorama mozzafiato di Tharros, attraversando bellezze naturali e siti archeologici unici.

Per consentire l’avvio dei cantieri, il Comune ha emanato un’ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità in viale Repubblica (tra viale Diaz e il ponte di Brabau), via Vandalino Casu (tra via Umbria e il km 3+945) e via Ghilarza (tra via Ozieri e il centro intermodale). In queste vie scatterà il divieto di sosta h24 con rimozione forzata per tutti i veicoli, esclusi quelli di cantiere. Dove richiesto, sarà attivato il senso unico alternato regolato da movieri e sarà previsto un restringimento della carreggiata.

La segnaletica temporanea verrà installata almeno 48 ore prima dell’intervento, a cura dell’impresa esecutrice, con il provvedimento che resterà in vigore fino al termine dei lavori.

