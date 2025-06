Per la prima volta c’è una donna a ricoprire l’incarico di direttrice sanitaria della Asl oristanese: è Maddalena Satta. È stata nominata dal commissario straordinario Federico Argiolas con il compito di affiancarlo nel coordinamento dell’azienda socio-sanitaria oristanese. Maddalena Satta, classe 1967, si è laureata in Medicina all’università di Cagliari per poi conseguire la specializzazione in Otorinolaringoiatria a Verona e il diploma universitario di Microchirurgia a Parigi.

In passato ha lavorato come dirigente medico con incarico di alta specializzazione presso il reparto di Otorinolaringoiatria e Microchirurgia della base cranica agli Ospedali Riuniti di Bergamo, e dal 2018 ad oggi ha ricoperto l’incarico di direttrice dell’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria presso l’Asst di Lecco. Al suo attivo oltre 5 mila interventi come primo operatore, tra cui alcuni particolarmente all’avanguardia, come l’impianto del cosiddetto “orecchio bionico”, capace di restituire l’udito ai pazienti affetti da sordità.

Satta: «Sono onorata per questo incarico, la cui accettazione esprime la promessa di un impegno costante nell’organizzazione sanitaria di questa Asl e nell’ascolto dei bisogni del territorio. La sfida è nella ricerca dell’eccellenza in un ambito, quello sanitario, che evolve rapidamente grazie alle tecnologie, ma in cui l’umanità è elemento imprescindibile e non trascurabile. Affiancherò con entusiasmo e fiducia il commissario straordinario Federico Argiolas e tutti i professionisti e il personale della Asl 5, con cui faremo squadra per il bene della comunità».

