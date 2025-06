“Usala meno, usala meglio”. Lo slogan perfetto per introdurre la campagna di sensibilizzazione “Ogni Goccia Conta” ideata da Egas (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) e realizzata dall’agenzia di comunicazione Relive. Un progetto per “educare” i sardi a un uso consapevole dell’acqua, bene sempre più prezioso in questi anni di crisi climatica, e per questo motivo da usare con giudizio, soprattutto da parte delle giovani generazioni che in un futuro non troppo lontano potrebbero affrontare emergenze idriche più frequenti.

L’obiettivo fissato dall’Egas per i prossimi anni non è certo semplice, ma è a portata di mano: ridurre gli sprechi del 20%.

«Solo attraverso l’impegno quotidiano e condiviso si potrà preservare una risorsa essenziale come l’acqua, che non è infinita e non è scontata», dicono il presidente e il direttore generale dell'Egas, Fabio Albieri e Maurizio Meloni. «Non possiamo più rimandare. È tempo che il governo del sistema idrico si accompagni a una vera cultura dell’acqua, che diventi patrimonio comune. Questa campagna non è solo un’iniziativa informativa, ma un atto politico e civile: serve a costruire una Sardegna più consapevole, più coesa e più capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico. Solo un’alleanza tra enti, cittadini e imprese può garantire la tutela di una risorsa che appartiene a tutti, e di cui tutti siamo responsabili».

© Riproduzione riservata