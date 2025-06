A Laconi sono partiti i lavori di restauro della cappella di Sant'Ignazio, nella chiesa parrocchiale: si tratta di uno dei luoghi più simbolici del paese e meta di tanti pellegrini. L'intervento è stato finanziato dalla Regione e affidato alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, nell'ambito di un programma più ampio di recupero di beni religiosi e culturali.

«L'intervento è necessario e urgente per lo stato di grave degrado di diverse lastre in marmo che rivestono tutta la parete sottostante i mosaici realizzati negli anni Sessanta dal mosaicista Angelo Gatto - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - Pochi giorni fa si è svolto un sopralluogo alla presenza del progettista potenziale e del funzionario della Soprintendenza, con l'obiettivo di valutare la fattibilità e la tipologia di intervento che potrebbe definire la sostituzione parziale delle lastre degradate se non la sostituzione di tutte con altre simili per colore e caratteristiche, ma con più elevata capacità di resistenza al degrado naturale delle pietre».

«Seguiremo attentamente tutte le fasi - conclude Argiolas - ben consapevoli che occorre certamente intervenire ma anche che l'importanza della Cappella dedicata a Sant'Ignazio, sito fortemente simbolico e identitario, non deve subire alcuna modifica rilevante».

