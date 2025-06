Al via l’operazione di pulizia nel Golfo di Cagliari per “liberare” il mare e i fondali dalle cosiddette “reti fantasma”.

Si tratta delle reti e del materiale da pesca abbandonati, che verranno rimossi per tutelare la sicurezza della navigazione e l’ambiente marino nell’ambito dell’iniziativa “Fishing for the planet”, portata avanti dall’associazione sportiva dilettantistica “Blue Life Scuola apnea Sardegna”, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e realizzata in collaborazione con i Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena.

Le operazioni di rimozione delle reti che minacciano l'ecosistema marino e la sicurezza degli sportivi acquatici prenderanno il via alle prime luci dell'alba di domani, mercoledì 18, e proseguiranno nella giornata di giovedì 19 giugno 2025.

La bonifica riguarderà in particolare i fondali marini antistanti il Poetto e Geremeas.

(Unioneonline)

