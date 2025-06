Mare cristallino e montagne di rifiuti. Il fenomeno delle discariche a cielo aperto lungo il litorale di San Vero Milis è cominciato anche quest'anno. Due giorni fa il lungomare di Putzu Idu, la spiaggia da sempre più frequentata, non era un bel vedere. In tanti hanno abbandonato le buste piene di immondizia sopra e ai lati di uno dei cubi colorati in cemento armato presenti nella strada. C'è chi non ha avuto rispetto nemmeno per l'opera d'arte. Presenti anche tantissime bottiglie di vetro. Per i turisti una cartolina da dimenticare, ma anche tanti odori sgradevoli. Le fette di anguria abbandonate in strada hanno attirato animali di ogni tipo. Eppure i bidoni per smaltire i rifiuti ci sono. Ma c'è anche chi, come accadeva lo scorso anno, sta eliminando le buste di immondizia nei cestini per le cartacee che in pochissimo tempo quindi si riempiono.

Per ora, dunque, l'ordinanza emanata pochi giorni fa dal sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, che ha vietato l'abbandono di qualsiasi rifiuto con modalità differenti da quelle stabilite per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non viene rispettata.

