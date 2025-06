In viaggio rispettando l'ambiente. La Cooperativa latte Arborea, leader del mercato lattiero-caseario sardo annuncia il rinnovo della propria flotta aziendale con l'acquisizione di 23 nuovi automezzi dedicati alla distribuzione dei prodotti. I veicoli sono omologati Euro 6E, la più recente normativa europea in vigore per favorire il contenimento delle emissioni di CO2 nel trasporto.

Con una portata massima complessiva di 70 quintali e grazie all'impiego di sistemi di refrigerazione di ultima generazione, i mezzi garantiscono il mantenimento costante della catena del freddo durante il trasporto, assicurando così la qualità e la freschezza dei prodotti in ogni fase della distribuzione.

«La sostenibilità non è un'opzione, ma responsabilità una concreta verso i territori in cui operano i consumatori che ogni giorno scelgono i nostri prodotti», afferma Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato della Cooperativa. «Questo investimento rafforza la nostra capacità logistica e allo stesso tempo ci consente di ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività, in linea con la nostra visione di un'industria lattiero-casearia sempre più innovativa, efficiente, attenta alla salute dei consumatori e all'ambiente».

«Da un punto di vista logistico il ricambio della flotta aziendale», prosegue Sequi, «si aggiunge all'adozione su larga scala del pallet pooling, una concreta rappresentazione di economia circolare che si fonda sul modello di sharing economy, sull'uso condiviso dei pallet e sul loro riutilizzo nella catena di distribuzione».

