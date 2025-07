Sono 21 gli incendi divampati oggi sul territorio regionale, rochi che hanno richiesto, in cinque casi, l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

In mattinata allarme a Quartucciu, in località Pill'e Matta. A fuoco sono andati vegetazione, rifiuti e pneumatici: ben visibile la colonna di fumo, anche a distanza.

Fiamme anche a Selegas, in località Pranu Murtas, dove le fiamme hanno percorso seminativi e terreni incolti. SUl posto gli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Villasalto e Sorgono.

Incendio anche in agro del Comune di Orroli, località Case Mottaiola, dove le fiamme hanno percorso un terreno boschivo di circa 1 ettaro.

Elicotteri e Super Puma in azione anche in agro del Comune di Nurri, per un rogo divampato in località Grutta Sutta Scracca. Le fiamme hanno percorso una superficie boschiva di circa 3 ettari.

E ancora incendi in agro del Comune di Ovodda, località Su Norile, con mezzo ettaro di superficie boschiva in fiamme, e in agro del Comune di Ussana, località Is Carraxius, con le operazioni di spegnimento ancora in corso: le fiamme stanno interessando seminativi e incolti.

Al lavoro per domare i roghi corpo forestale, vigili del fuoco e volontari.

