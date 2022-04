Tornano ad aumentare i contagi nell’Isola dopo un breve periodo di miglioramento. In Sardegna nella settimana dal 6 al 12 aprile – evidenzia il report della Fondazione Gimbe – sono 1.896 gli attualmente positivi per 100mila abitanti e aumentano i nuovi casi settimanali (+3,4% rispetto alla settimana precedente).

Oristano la provincia con più contagi, 878 per 100mila abitanti (+11,1% rispetto alla settimana precedente). Seguono Cagliari con 839 (+3,9%), Nuoro con 796 (-1,3%), Sud Sardegna con 688 (+10,6%) e Sassari con 667 (-2,4%).

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, resta sopra la media nazionale la percentuale di posti letto in area medica (21,3%) e in terapia intensiva (12,3%) occupati da pazienti Covid.

VACCINI – L’85% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, a fronte di una media italiana dell’84,1%, cui va aggiunto l’1,4% che ha effettuato la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con la terza dose è dell’84,6% (media Italia 83,7%), mentre per quanto riguarda la quarta dose (persone immunocompromesse) è del 6,2% (media Italia 8,9%).

IN ITALIA – Contagi in lento calo e ricoveri sostanzialmente stabili, giù i decessi a livello nazionale. I nuovi casi sono diminuiti del 6,5% rispetto alla settimana precedente, quasi stabili i ricoveri ordinari (-0,4%) e le terapie intensive (-1,7%), in calo dell’11,4% i decessi.

Alla vigilia delle festività pasquali, “se da un lato tutti gli indicatori certificano una fase di plateau, la circolazione del virus rimane ancora molto elevata: oltre 1,2 milioni di positivi, oltre 60 mila casi al giorno e un tasso di positività dei tamponi antigenici al 15,5%. Indispensabile evitare assembramenti e soprattutto utilizzare le mascherine al chiuso”, mette in guardia il presidente della Fonazione Nino Cartabellotta.

I nuovi casi settimanali sono 438.751 contro i 469.479 della settimana precedente. Incremento dei nuovi casi in sette Regioni (dal +2,9% dell’Emilia Romagna al +27,4% della Valle d’Aosta), riduzione in 15 (dal -0,8% della Lombardia al -20,1% della Basilicata).

In area medica 39 pazienti in meno, in terapia intensiva -8. Nell’ultima settimana sono 929 i decessi, nella precedente erano stati 1.049.

Calano ancora i nuovi vaccinati: 8.501 rispetto ai 9.668 della settimana precedente (-12,1%). Al 13 aprile l'85,6% della popolazione (50.742.940 unità) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l'84,1% (49.808.870) ha completato il ciclo vaccinale (+30.133).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata