Gli eventi sportivi come volano per aumentare i flussi turistici in Sardegna.

Il 7 gennaio il ministro dello Sport Andrea Abodi arriva a Cagliari. L’esponente del governo Meloni incontrerà l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, che oggi ha annunciato la visita nel corso di una conferenza stampa.

Nel corso della riunione i due troveranno un’intesa per pianificare gli appuntamenti del 2025.

(Unioneonline)

