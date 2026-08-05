Un violento incendio si è sviluppato stamattina nell'area industriale di Tossilo.

Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in un fienile, accanto all'impianto di biogas dell'impresa agroalimentare di Forma Carni, al lato destro della strada provinciale (ex Carlo Felice), in direzione Cagliari.

Sul posto sono entrati in azione i vigili del fuoco e diverse squadre antincendio. Già in mattinata si è levata una colonna densa di fumo, che ha oscurato il cielo. Sono subito scattate le operazioni di spegnimento, per evitare che le fiamme si propaghino nelle aziende produttive che operano nella zona, in particolare l'azienda Forma Carni, il capannone di logistica di Md.

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