Un uomo di 50 anni, di Olbia, è stato assolto (per non avere commesso il fatto) dalla pesantissima accusa di avere abusato (dal 2006 al 2014) di una ragazza che all’inizio della vicenda aveva 15 anni.

La sentenza è dei giudici del Tribunale di Tempio, il pubblico ministero Alessandro Bosco aveva chiesto per l’uomo otto anni di carcere.

Stando alla ricostruzione della pubblica accusa «la vittima, in stato di prostrazione, priva di un supporto familiare, sola, continuava ad andare a casa del suo aguzzino. La minaccia della diffusione di un video, che poi è anche avvenuta, annientava la ragazzina».

I giudici hanno accolto la tesi del difensore dell’uomo, l’avvocato Tomaso Casula, che aveva chiesto l’assoluzione perché non sarebbe mai stata raggiunta la prova della violenza sessuale.

