Ana Bettz, artista, nata a Porto Rotondo: si è sempre presentata così Anna Bettozzi, cantante e ballerina, nota per le sue apparizioni nelle trasmissioni Maurizio Costanzo Show, Domenica in e Quelli che il calcio e per alcuni pezzi disco anni Novanta.

Nella primavera del 2019 viene fermata a Ventimiglia dalla Guardia di Finanza su una Rolls Royce. Dentro gli stivali a coscia alta, che le piacciono tantissimo, vengono trovati 300mila euro. Inizia così inizia il declino di Ana Bettz e, oggi, il personale della Guardia di Finanza ha eseguito un nuovo severo provvedimento (Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione) a carico della donna e di alcuni suoi familiari. Sono stati sequestrati oltre 100 milioni di euro di beni tra i quali la splendida residenza a Porto Rotondo, Villa Anna, un’altra villa sulla Appia Antica a Roma, gioielli, quadri, quote societarie e conti correnti. Il piccolo impero immobiliare e finanziario di Anna Bettozzi e dei suoi familiari è ora oggetto di misure che puntano alla definitiva confisca.

Diverse Dda della Penisola si sono occupate di Anna Bettozzi (illecita commercializzazione di prodotti petroliferi, riciclaggio, autoriciclaggio) accusata di avere favorito la criminalità organizzata.

Nella villa sul mare di Porto Rotondo Bettozzi ha ospitato attori, cantanti, politici e imprenditori. Ha sempre avuto rapporti strettissimi con professionisti e imprenditori sardi, in particolare di Olbia.

Nel 2021 le indagini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato toccano diversi operatori attivi nel comparto turistico immobiliare di Olbia e Arzachena e tra questi ci sono anche persone molto vicine alla donna.

Gli investigatori della Squadra anticrimine di Olbia e i militari delle Fiamme Gialle olbiesi, controllano attività turistico ricettive nel Nord Est dell’Isola. L’indagine porterà al sequestro di un hotel ad Arzachena.

