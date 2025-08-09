Incontro riservatissimo a Olbia, nella sede della Provincia Gallura: la presidente Todde faccia a faccia con l’emiro del Qatar.

Secondo indiscrezioni, è in corso un vertice tra la presidente della Regione, Alessandra Todde, il suo vice, Giuseppe Meloni, il presidente del Consiglio di amministrazione della Smeralda Holding, Franco Carraro, l'amministrazione delegato, Mario Ferraro, il figlio dell'emiro del Qatar, al Thani, e il Ceo del Qatar foundation endowment, partner del Mater Olbia Hospital, organismo che fa capo all'emiro Tamin bin Hamad Al Thani, anche lui al tavolo di cui sono ancora sconosciuti gli argomenti al centro del vertice.

